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تجديد حبس موظف بالمعاش قتل زوجته بسبب خلافات عائلية فى المنوفية

السبت، 30 يونيو 2018 10:02 ص
تجديد حبس موظف بالمعاش قتل زوجته بسبب خلافات عائلية فى المنوفية حبس-أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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قررت نيابة أشمون بمحافظة المنوفية،تجديد حبس موظف بالمعاش ،قتل زوجتة بسبب خلافات عائلية بينهم ،15 يوما على ذمة التحقيقات .

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية ،إخطارا من مركز شرطة أشمون عن بلاغ بعض الأهالى بوفاة سيدة بمنزلها .

بالانتقال والفحص تبين وفاة " س س ع " ربة منزل ومقيمة بذات الناحية وبمناظرتها تبين اصابتها بجروح رضية بالرأس ،وبسؤال زوجها " ع ع أ "بالمعاش ومقيم بذات الناحية أفاد بقيامة بالتعدى على المجنى عليها بالضرب بأداة حادة، وإحداث اصابتها التى أودت بحياتها لخلافات زوجية بينهما ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

 


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