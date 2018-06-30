تجديد حبس موظف بالمعاش قتل زوجته بسبب خلافات عائلية فى المنوفية

قررت نيابة أشمون بمحافظة المنوفية،تجديد حبس موظف بالمعاش ،قتل زوجتة بسبب خلافات عائلية بينهم ،15 يوما على ذمة التحقيقات .
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية ،إخطارا من مركز شرطة أشمون عن بلاغ بعض الأهالى بوفاة سيدة بمنزلها .
بالانتقال والفحص تبين وفاة " س س ع " ربة منزل ومقيمة بذات الناحية وبمناظرتها تبين اصابتها بجروح رضية بالرأس ،وبسؤال زوجها " ع ع أ "بالمعاش ومقيم بذات الناحية أفاد بقيامة بالتعدى على المجنى عليها بالضرب بأداة حادة، وإحداث اصابتها التى أودت بحياتها لخلافات زوجية بينهما ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية .
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