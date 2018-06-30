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تأجيل المزاد العلنى لبيع 20 قطعة أرض إصلاح زراعى فى 4 محافظات لـ7 يوليو

السبت، 30 يونيو 2018 09:40 ص
تأجيل المزاد العلنى لبيع 20 قطعة أرض إصلاح زراعى فى 4 محافظات لـ7 يوليو الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
كتب عز النوبى
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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن تأجيل جلسة المزاد العلني، والمطروح فيها للبيع 20 قطعة أرض تابعة للإصلاح الزراعى فى 4 محافظات والتى كان من المقرر عقدها غدًا الأحد، لكونه إجازة رسمية، لتصبح الأحد الموافق 7 يوليو.
 
وقال الدكتور حسن الفولى، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أن هذا المزاد تنظمه الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بالتنسيق مع الهيئة، بالنادى المصرى القاهرى، لصالح الاصلاح الزراعى.
 
وأشار إلى أنه قد تقرر بيع عدد 8 قطع أراضى زراعية بمركز طامية الفهيمية بمحافظة الفيوم، بمساحات مختلفة تتراوح بين 8 قيراط، و 1 فدان، حيث تحدد قيمة التأمين للمزايدة على هذه المساحات بمبلغ 20 ألف جنيه للإصلاح الزراعي، فضلاَ عن بيع عدد 10 قطع أراضى فضاء بقرية كفر عبد الخالق بمركز العدوة فى محافظة المنيا، بمساحات مختلفة: 184م2، و281م2، و286م2، و 293م2، و277م2، و287م2،و302م2، و221م2، و232م2.
 
وأوضح أنه سيتم أيضاً بمحافظة القليوبية طرح بيع مسطح بحوض خارج الزمام القبلى بناحية النزهة التابعة لمنطقة المرج بمساحة 4 فدان، و 21 قيراط، وفى محافظة الإسكندرية تقرر بيع قطعة أراض فضاء بحوض أنطونيادس نمرة 9 قسم باب شرق ترعة المحمودية بمساحة 963، 85م2.
 

 


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