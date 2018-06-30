بوتين يوافق على الخطة الوطنية لمكافحة الفساد 2018 - 2020

موسكو (أ ش أ)

ذكر الكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وافق على الخطة الوطنية لمكافحة الفساد للفترة 2018 - 2020.

وأشار مرسوم رئاسى روسى - نشر اليوم السبت، على بوابة الكرملين للمعلومات القانونية - إلى أن بوتين أعطى موافقته على الخطة الوطنية لمكافحة الفساد عن الفترة 2018 - 2020.

وكان الرئيس الروسى قد أكد فى وقت سابق، أن روسيا تحارب الفساد باستمرار، وترى أن فيه مشكلة جدية لروسيا الاتحادية وللدول الأخرى.

ومن جانبه، أعلن رئيس لجنة شئون الأمن فى مجلس الدوما الروسى فاسيلى بيسكاريوف، فى بداية الشهر الجارى، أن العمل سيتواصل لتحسين قوانين مكافحة الفساد من حيث تشديد الرقابة على الموظفين السابقين فى قطاع الدولة.