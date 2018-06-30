video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 30 يونيو 2018 01:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين يوافق على الخطة الوطنية لمكافحة الفساد 2018 - 2020

السبت، 30 يونيو 2018 01:02 م
بوتين يوافق على الخطة الوطنية لمكافحة الفساد 2018 - 2020 الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

ذكر الكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وافق على الخطة الوطنية لمكافحة الفساد للفترة 2018 - 2020.

وأشار مرسوم رئاسى روسى - نشر اليوم السبت، على بوابة الكرملين للمعلومات القانونية - إلى أن بوتين أعطى موافقته على الخطة الوطنية لمكافحة الفساد عن الفترة 2018 - 2020.

وكان الرئيس الروسى قد أكد فى وقت سابق، أن روسيا تحارب الفساد باستمرار، وترى أن فيه مشكلة جدية لروسيا الاتحادية وللدول الأخرى.

ومن جانبه، أعلن رئيس لجنة شئون الأمن فى مجلس الدوما الروسى فاسيلى بيسكاريوف، فى بداية الشهر الجارى، أن العمل سيتواصل لتحسين قوانين مكافحة الفساد من حيث تشديد الرقابة على الموظفين السابقين فى قطاع الدولة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يعتزم بحث سباق التسلح مع بوتين خلال القمة المرتقبة

ترامب: سأبحث الصراعات فى أوكرانيا وسوريا فى الاجتماع مع بوتين

نيويورك تايمز: مخاوف من تقديم ترامب تنازلات خلال لقائه ببوتين الشهر المقبل

الكرملين: بوتين لن يحضر مباراة روسيا وإسبانيا

روسيا

اخبار روسيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة