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انقطاع المياه عن القناطر الخيرية الإثنين لمدة 6 ساعات بسبب أعمال التطهير

السبت، 30 يونيو 2018 03:09 م
انقطاع المياه عن القناطر الخيرية الإثنين لمدة 6 ساعات بسبب أعمال التطهير انقطاع المياه عن القناطر - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، عن قطع المياه عند مدينة القناطر الخيرية بالكامل لمدة 6 ساعات اعتبارا من الساعة 10 مساء بعد غد الاثنين، وحتى الساعة الرابعة فجر اليوم التالى، وذلك بسبب أعمال التطهير والغسيل الدورى لشبكات المياه بالمدينة.
 
وشدد على أصحاب المخابز والمستشفيات ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه تم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
 
 
 
 

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