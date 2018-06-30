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انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقا بشاطئ بورسعيد

السبت، 30 يونيو 2018 09:59 ص
انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقا بشاطئ بورسعيد غريق - أرشيفية
بورسعيد – محمد فرج
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تلقى مدير أمن بورسعيد، إخطاراً يفيد بتمكن رجال الإنقاذ، من انتشال جثة لطفل غريق يبلغ من العمر 14 سنة، أثناء استحمامه بشاطئ الجميل غرب بورسعيد، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الحميات.

تلقى اللواء أمجد عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، إخطاراً يفيد بغرق الطفل "كريم السيد الفطايرى" 14 سنه من باب الحرس بمحافظة دمياط، أثناء الاستحمام بشاطئ الجميل غرب بورسعيد.

على الفور، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحميات بحى المناخ، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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