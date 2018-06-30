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انتخاب عزة العشماوى ممثلا عن مصر بلجنة الخبراء الأفارقة بالاتحاد الإفريقى

السبت، 30 يونيو 2018 10:32 ص
انتخاب عزة العشماوى ممثلا عن مصر بلجنة الخبراء الأفارقة بالاتحاد الإفريقى الدكتورة عزة العشماوى
كتب وليد عبد السلام
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انتخبت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومى للطفولة والامومة، ممثلا لمصر فى لجنة الخبراء الأفارقة لحقوق الطفل، بالاتحاد الافريقى لفترة جديدة على التوالى. 
 
جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقي، فى ختام دورته السادسة والثلاثون بالعاصمة الموريتانية نواكشوط فى وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.
 
وحصلت الدكتورة عزة العشماوي، على ٤٧ صوتا من إجمالى ٥٤، خلال جلسة أمس، لتصبح ممثلا عن مصر بلجنة الخبراء الأفارقة لحقوق الطفل عن الفترة من 2018 إلى 2022، وتعد هذه هى الولاية الثانية لها على التوالى، حيث كانت تمثل مصر بلجنة الخبراء الأفارقة فى الفترة من يونيو ٢٠١٣ حتى يونيو ٢٠١٨.
 
وقد شاركت فى العديد من الأنشطة على المستوى الافريقى خلال الفترة الماضية، حيث شاركت فى الإعداد لخطة الطفولة الافريقية ٢٠٤٠، واعداد دراسات عن قضايا اطفال فى حراك.
 
كما نظمت احتفال مصر بيوم الطفل الافريقى تحت شعار "لن نترك طفل وحيد من اجل تنمية افريقيا" حيث شاركت فيه العديد من الجهات الوطنية والمنظمات الدولية مثل "بلان انترناشيونال"، اليونيسيف، والمنظمة الدولية للهجرة بالمفوضية السامية لحقوق اللاجئين.
 

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الصحة

القومى للأمومة والطفولة

عزة العشماوى

افريقيا




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