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انتحار عاطل بتناول أقراص مخدرة داخل شقته بمصر الجديدة

السبت، 30 يونيو 2018 11:03 ص
انتحار عاطل بتناول أقراص مخدرة داخل شقته بمصر الجديدة انتحار - ارشيفية
كتب كريم صبحى
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أنهى عاطل حياته، وانتحر بتناول الأقراص المخدرة داخل شقته بمنطقة مصر الجديدة، تحرر محضرا بالواقعة وتولى عبد الرحمن أمين التحقيق .

البداية بورود بلاغ  لقسم شرطة مصر الجديدة   "من مركز السموم بمستشفي الدمرداش تفيد استقبالها المصاب" شقيق ه " 35 سنة، وذلك لتناوله أقراص نفسية، أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية ووفاته، انتقل عبد الرحمن أمين مدير نيابة مصر الجديدة لمناظرة الجثة وأمر بدفنها لعدم وجود شبهة جنائية فى الحادث.

كما تبين من التحريات والتحقيقات أن المتوفى كان يعانى من حالة نفسية سيئة، وقرر التخلص من حياته بتناول أقراص مخدرة أودت بحياته .


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