اليوم السابع: ثورة 30 يونيو يوم مشهود فى تاريخ مصر

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة عددا من الأخبار الهامة على رأسها كلمة الرئيس السيسى فى ذكرى ثورة 30 يونيو تحت عنوان "يوم مشهود فى تاريخ مصر.. الرئيس السيسى فى ذكرى ثورة 30 يونيو: نسير على الطريق الصحيح.. والمصريون تحدوا التحدى ذاته.. وأوقفوا موجة التطرف وأثبتوا أن المعدن الأصيل لا يبلى ولا يصدأ.. استكملنا تثبيت أركان الدولة.. مصر أعادت بناء مؤسساتها ونجحت بأبنائها من الجيش والشرطة وبدعم شعبى فى محاصرة الإرهاب.. وطريق الإصلاح الحقيقى صعب وقاسٍ".

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