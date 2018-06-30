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النيابة تحقق مع 3 متهمين بالتورط فى قتل شاب بالتجمع

السبت، 30 يونيو 2018 11:47 ص
النيابة تحقق مع 3 متهمين بالتورط فى قتل شاب بالتجمع جثة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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بدأت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة،  التحقيق مع 3 من المشتبه بهم فى حادث مقتل شاب عثر عليه مقتولا داخل شقته بالتجمع الأول، وبجسده عدة طعنات، بعد تسلم النيابة لتقرير الطب الشرعى، كما أمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الحادث.
 
كان قسم التجمع الأول، قد تلقى بلاغا من أهالى التجمع الأول بوجود رائحة كريهة تنبعث من أحد المساكن، وانتقلت قوات الأمن لمكان البلاغ، وعثر بداخل الشقة على جثة الشاب "م. ع" بالعقد الثالث من عمره وبجسده عدة طعنات متفرقة.
 
 

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