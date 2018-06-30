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المعارضة السورية تعلن فشل المفاوضات مع الروس بجنوب سوريا

السبت، 30 يونيو 2018 03:27 م
المعارضة السورية تعلن فشل المفاوضات مع الروس بجنوب سوريا الجيش السورى - أرشيفية
رويترز
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قال متحدث باسم المعارضة السورية، اليوم السبت، أن الاجتماع مع الروس فى جنوب سوريا انتهى بالفشل، مشيرا إلى أن مقاتلو المعارضة فى الجنوب يرفضون المطالب الروسية بالاستسلام للجيش السورى.

وبدأت المعارضة محادثات مع روسيا بشأن اتفاق لاستعادة سيادة الدولة على أجزاء من محافظة درعا بالجنوب يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.

وأضاف المفاوضون أن لجنة تضم ستة أعضاء من المدنيين والعسكريين وشكلها مقاتلو معارضة فى الجنوب عقدت اجتماعا تمهيديا على الحدود الإدارية لمحافظة السويداء المجاورة.

وقال إبراهيم الجباوى الناطق الرسمى باسم غرفة العمليات المركزية التى أسستها الجماعات الرئيسية التابعة للجيش السورى الحر فى جنوب سوريا "اللجنة عقدت اجتماعها الأول مع الجانب الروسى الذ قىدم مطالبه".


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