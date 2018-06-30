المسطحات المائية بالقليوبية تنتشل جثة شاب غرق بمياه الرياح التوفيقى بطوخ

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى والمسطحات المائية بالقليوبية، اليوم السبت، جثة شاب لقى مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام هربا من ارتفاع درجة الحرارة بمياه الرياح التوفيقى بناحية قرية طنط الجزيرة التابعة لمدينة طوخ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن جثة الشاب عقب مناظرة الطب الشرعى وتحديد سبب الوفاة.

وتلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من إدارة المسطحات المائية، بورود بلاغ بوجود حالة غرق لأحد الأشخاص بالرياح التوفيقى بناحية طوخ، ومن خلال تكثيف جهود البحث بمعرفة الإنقاذ النهرى، تم العثور على الجثة.

وبالفحص، تبين أن الجثة لشاب يدعى محمد إبراهيم عبد العظيم، 18 سنة من طنط الجزيرة، ولا توجد إصابات ظاهرية، وتم تسليم الجثة إلى مركز طوخ، والقوة المرافقة وإيداعها بمستشفى طوخ تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.