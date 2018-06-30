"المرشدين السياحيين": حريصون على إتاحة الفرصة بالانتخابات للجميع

قال حسن النحلة، النقيب العام للمرشدين السياحيين، إنه اتخذ قرارًا إداريًا قبل البدء فى فتح باب الترشح بالانتخابات، باستبعاد كافة أعضاء المجلس والنقيب من إجراءات العملية الانتخابية من تلقى طلبات المرشحين، مرورًا بتلقى الطعون وختامًا بإعلان الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين، بجانب وجود اشراف قضائى على إجراء التصويت والفرز وإعلان النتيجة.

وأوضح النحلة، أن الشئون القانونية والشئون الإدارية بالنقابة، تولت كافة الإجراءات، مؤكدًا أنه ليس للنقيب أو المجلس دخل فى رفض أو قبول أى مرشح، قائلاً: من يجد له الحق القانونى فى الطعن على أى مرشح حتى أنا شخصيًا، فهذا حقه القانونى وليتفضل لتقديم الطعن يوم الاثنين والثلاثاء المقبلين، وأؤكد أننى والمجلس كاملاً بعيدون كل البعد عن العملية الانتخابية، وأن الشئون القانونية ومستشار قضائى هو من سيبت فى الطعون.

وأكد نقيب المرشدين السياحيين، حرص النقابة على إتاحة الفرصة للجميع، مشيرًا إلى أنه وجه الشئون القانونية، لعمل أرقام للحضور من المرشحين، بمساواة وعدالة مطلقة، قائلاً:

لذا لن أتدخل أو أسمح بتدخل أى شخص، فى الإجراءات إلا بالشكل القانونى حفاظًا على حقوق الجميع.

يذكر أنه تم غلق باب الترشح الخميس الماضى، وترشح 6 على مقعد النقيب العام للمرشدين السياحيين، و36 لعضوية مجلس النقابة، ومن المقرر فتح باب الطعون يوم الاثنين المقبل.