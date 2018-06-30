المجموعات المسلحة تستهدف بالقذائف الصاروخية أحياء سكنية بدرعا جنوب سوريا

دمشق (أ ش أ)

أفادت وسائل إعلام سورية، أن المجموعات المسلحة، استهدفت اليوم السبت، بالقذائف الصاروخية أحياء سكنية بمدينة درعا جنوب سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن المجموعات المسلحة المنتشرة فى درعا البلد وبلدة النعيمة اعتدت بالقذائف على حيى شمال الخط والكاشف بمدينة درعا،مشيرة إلى أن المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" استهدفت أمس بعشرات القذائف الصاروخية والهاون على الأحياء السكنية الآمنة فى مدينة درعا.

وأفادت (سانا) بانضمام بلدتى (داعل) و(الغارية الشرقية) بريف درعا إلى المصالحة، وأن المسلحين بدأوا بتسليم أسلحتهم للجيش السورى.

وفى سياق متصل، كشف مفاوضون من المعارضة السورية، أن المعارضة بدأت محادثات مع روسيا بشأن اتفاق لاستعادة سيادة الدولة على أجزاء من محافظة درعا فى الجنوب السورى والتى يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.

وأضاف المفاوضون، -حسبما أفادت قناة " العربية " الإخبارية اليوم - أن لجنة تضم ستة أعضاء من المدنيين والعسكريين، شكلها مقاتلو معارضة فى الجنوب عقدت اجتماعا تمهيديا على الحدود الإدارية لمحافظة السويداء.

وفى هذا الصدد،، قال إبراهيم الجباوي، الناطق الرسمى باسم غرفة العمليات المركزية التى أسستها الجماعات الرئيسية التابعة للجيش السورى الحر فى جنوب سوريا، إن اللجنة عقدت اجتماعها الأول مع الجانب الروسى الذى قدم مطالبه متوقعا إجراء جولة ثانية من المحادثات فى وقت لاحق .