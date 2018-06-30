القضاء الإدارى ترفض طعن أحد راغبى الترشح فى انتخابات شركة "المقاصة"

كتب أحمد عبد الهادى

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت اسماعيل ، برفض الدعوى المقامه من الدكتور جابر نصار وكيلا عن محمد عبد السلام سليمان ، والتى يطالب فيها بالغاء شروط الهيئة العامة للرقابة المالية حول معايير الترشح لرئاسة وعضوية الشركات من غير ممثلى بورصات الأوراق المالية ، وذلك فى الإنتخابات المزمع اجراؤها فى 2 يوليو المقبل.

وأختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٧٣٢٦ لسنة ٧٢ قضائية كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، ورئيس لجنة انتخابات شركة الايداع للأوراق المالية .

وذكرت الدعوى أن المدعى يعمل رئيس مجلس إدارة شركة للسمسرة فى الأوراق المالية ، وحيث انه أعلنت هيئة الرقابة المالية عن فتح باب الإنتخابات لرئاسة مجلس إدارة شركة المقاصة للإيداع والقيد بالأوراق المالية ، وبعد تقدم المدعى باوراق ترشحه تم رفضها لعدم استيفائه عنصر الخبرة المخالف للنصوص التشريعية على حد وصف الدعوى .