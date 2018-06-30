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القضاء الإدارى ترفض طعن أحد راغبى الترشح فى انتخابات شركة "المقاصة"

السبت، 30 يونيو 2018 09:34 م
القضاء الإدارى ترفض طعن أحد راغبى الترشح فى انتخابات شركة "المقاصة" محمد عبد السلام
كتب أحمد عبد الهادى
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قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت اسماعيل ، برفض الدعوى المقامه من الدكتور جابر نصار وكيلا عن محمد عبد السلام سليمان ، والتى يطالب فيها بالغاء شروط الهيئة العامة للرقابة المالية حول معايير الترشح لرئاسة وعضوية الشركات من غير ممثلى بورصات الأوراق المالية ، وذلك فى الإنتخابات المزمع اجراؤها فى  2 يوليو المقبل.

وأختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٧٣٢٦ لسنة ٧٢ قضائية كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، ورئيس لجنة انتخابات شركة الايداع للأوراق المالية .

وذكرت الدعوى أن المدعى يعمل رئيس مجلس إدارة شركة للسمسرة فى الأوراق المالية ، وحيث انه أعلنت هيئة الرقابة المالية عن فتح باب الإنتخابات لرئاسة مجلس إدارة شركة المقاصة للإيداع والقيد بالأوراق المالية ، وبعد تقدم المدعى باوراق ترشحه تم رفضها لعدم استيفائه عنصر الخبرة المخالف للنصوص التشريعية على حد وصف الدعوى .

 

 


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القضاء الادارى

الأوراق المالية

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