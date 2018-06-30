القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بمخدر الاستروكس فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الاستروكس ببولاق الدكرور، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وخاصة مخدر الاستروكس بمنطقة بولاق الدكرور.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 150 جراما من مخدر الاستروكس، وهاتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمادة المخدرة للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.