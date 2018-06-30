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السبت، 30 يونيو 2018 12:54 م
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القبض على تشكيل عصابى أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بحلوان

السبت، 30 يونيو 2018 11:56 ص
القبض على تشكيل عصابى أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بحلوان المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى عقار بحلوان
كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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تمكنت مباحث قسم شرطة حلوان، من القبض على تشكيل عصابى أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار قديم بالمنطقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة حلوان مفادها قيام كل من "محمود.ع.ع" 51 سنة، موظف، و"محمد.أ.ب" 27 سنة، عاطل، وشقيقه "حمدى" 21 سنة، عاطل، بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ملك الأول .

على الفور تم استهداف العقار، وتمكن النقيب أحمد ماضي معاون مباحث القسم، من ضبطهم أثناء قيامهم بأعمال حفر داخل العقار، وعثر بداخله على حفره قطرها 2×2 متر بعمق 5 متر  وأدوات تنقيب موتور رفع مياه ، كوريك ، جوال بداخل كمية من القطع الحجرية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق .


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