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الصحة: 3 وفيات و23 مصابًا فى حادث انقلاب أتوبيس رحلات بالغردقة

السبت، 30 يونيو 2018 02:34 م
الصحة: 3 وفيات و23 مصابًا فى حادث انقلاب أتوبيس رحلات بالغردقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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كلفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وكيلة وزارة الصحة بالبحر الأحمر بالتوجه إلى مستشفى رأس غارب للإطمئنان على الحالات المصابة فى حادث إنقلاب أتوبيس رحلات على طريق بنى سويف - الزعفرانة، بمحافظة البحر الاحمر، وأدى إلى وفاة 3 مواطنين وإصابة 23 أخرين.
 
وقالت وزارة الصحة فى بيان اليوم أنه جارى إعداد تقرير للوزيرة بحالة المصابين وحالتهم المرضية وكلفت وزيرة الصحة والسكان، الدكتور خالد الخطيب رئيس الادارة المركزية للرعاية العاجلة، بمتابعة الموقف وامداد المحافظة بأى أطباء من التخصصات الطبية الدقيقة التى قد تحتاجها.
 
وأضافت الوزارة أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ15 سيارة اسعاف مجهزة، نقلت 3 مصابين إلى مستشفى الغردقة العام، بينما تم نقل باقى المصابين والوفيات إلى مستشفى رأس غارب المركزى، وتابعت الوزارة: الإصابات تراوحت ما بين كدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد ومنها العمود الفقرى، واشتباه كسور بالساق والفخذ، واشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه نزيف داخلى بالبطن، مشيرة إلى أن جميعهم يتلقون العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفيات.
 

 


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