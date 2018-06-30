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"السياحة": انتهاء موسم العمرة بنجاح وعودة آخر فوج معتمرين اليوم

السبت، 30 يونيو 2018 04:56 م
"السياحة": انتهاء موسم العمرة بنجاح وعودة آخر فوج معتمرين اليوم معتمرين -أرشيفية
ميرفت رشاد
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أعلنت وزارة السياحة عن وصول آخر فوج من المعتمرين المصريين من المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، وذلك بعد أداء مناسك عمرة شهر رمضان.
 
وأشار مجدى شلبى رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة إلى نجاح موسم العمرة لهذا العام، موضحًا أن لجان بعثة الوزارة الموجودة فى الأراضي السعودية، كانت تتابع أحوال المعتمرين خلال تواجدهم بالأراضي المقدسة، وتعمل على تذليل اية عقبات قد تواجههم، و تتابع عن كثب أداء شركات السياحة فى تنفيذ برامجهم، وقامت بالتأكد من عودة جميع المعتمرين إلى أرض الوطن بسلام.
 
كما أكد مجدى شلبى على التزام الشركات السياحية بالضوابط الموضوعة للعمرة هذا العام، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتورة الوزيرة رانيا المشاط بضرورة تكثيف المرور على الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة للتأكد من التزامها.
 
وأشار إلى أن الدكتورة رانيا المشاط كانت على تواصل مستمر مع بعثة الوزارة للاطمئنان على سلامة وراحة المعتمرين حتى عودتهم سالمين الى أرض الوطن، وشددت على ضرورة بذل أقصى الجهود لانجاح موسم العمرة.
 
وأشار الى أنه تم رصد عدد قليل من مخالفات الشركات وجاري التحقيق معها، منها مخالفات فى تعديل مكان السكن عن المتفق عليه في البرنامج دون ابلاغ الوزارة، وقيام بعض الشركات بتحصيل مبالغ أكثر مما تم الاتفاق عليه، مضيفا ان الشركات التزمت هذا العام بمواعيد سفر المعتمرين والتي تم تحديدها في برامجهم، موضحا أنه لم يتم رصد مخالفات فى المطار سوى لشركتين قاموا بتغيير مواعيد السفر، وقامت الوزارة بالتدخل على الفور وتسليم تذاكر السفر للمعتمرين.
 
وأضاف مجدى شلبى أن لجان الوزارة ستقوم فور عودتها بمتابعة وحصر المخالفات، و سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة و توقيع الجزاءات المنصوص عليها على المخالفين.

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