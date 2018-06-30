video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 30 يونيو 2018 03:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السجن 7 سنوات بحق فرنسية سافرت إلى سوريا فى 2015 مع ثلاث من أبنائها

السبت، 30 يونيو 2018 02:00 ص
السجن 7 سنوات بحق فرنسية سافرت إلى سوريا فى 2015 مع ثلاث من أبنائها عناصر من الشرطة الفرنسية
باريس أ ش أ
إضافة تعليق

حكمت محكمة جنح باريس، مساء الجمعة، بالسجن سبع سنوات بحق فرنسية سافرت الى سوريا مع ثلاث من أبنائها فى عام 2015 وتزوجت ارهابيا تابع لتنظيم داعش.

وكانت كلير قاصر (42 عاما) غادرت مدينة كان الفرنسية فى فبراير 2015 متجهة الى الجزائر ومنها الى تركيا برفقة ثلاثة من أبنائها سنهم 2 و 8 و 16 عاما أحدهم يعانى من شلل رباعى ، وذلك قبل أن تصل الى سوريا فى نهاية مارس 2015 وتتزوج فى الرقة من متطرف فرنسى يدعى عمر تعرفت عليه على موقع فيسبوك.

وقالت المحكمة إن زوج المتهمة كان قياديا مهما فى تنظيم داعش وأنه يشتبه بقيامه بتعذيب أسرى وبتورطه فى التخطيط لهجمات فى فرنسا.

وبعد نحو أربعة أشهر عادت كلير مجددا الى تركيا وتم طردها فى سبتمبر وجرى توقيفها بعد عام عقب إنجابها إبنها السادس من الإرهابى المدعو عمر والذى يفترض أنه قتل فى مايو 201، وقال محامو المتهمة إن كلير قاصر ، التى إعتنقت الاسلام فى سن 17 عاما ، لم تسافر الى سوريا بنية ممارسة الإرهاب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة الفرنسية تجلى مهاجرين يحتلون جامعة بالقرب من باريس

الشرطة الفرنسية تفكك أكبر شبكة للاتجار بالمخدرات فى مدينة مارسيليا

السجن 7 سنوات

فرنسية

سوريا

أخبار سوريا

دمشق




لا تفوتك
س و ج.. تعرف على نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين أثناء شراء السلع

س و ج.. تعرف على نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين أثناء شراء السلع

صندوق النقد الدولى يوافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 2 مليار دولار

صندوق النقد الدولى يوافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 2 مليار دولار

مدرب نيجيريا يطلب مليون و100 ألف دولار لقيادة منتخب مصر

مدرب نيجيريا يطلب مليون و100 ألف دولار لقيادة منتخب مصر

محمد رمضان: كنت أول فنان يقف على منصة ميدان التحرير فى 30 يونيو (فيديو)

محمد رمضان: كنت أول فنان يقف على منصة ميدان التحرير فى 30 يونيو (فيديو)

حتى لاننسى جرائم الإخوان.. الدم لغتهم و الإرهاب مرجعهم (فيديو)

حتى لاننسى جرائم الإخوان.. الدم لغتهم و الإرهاب مرجعهم (فيديو)

الأتوبيس النهرى يستقبل اليوم زوار العاصمة بنصف الثمن احتفالا بـ30 يونيو

الأتوبيس النهرى يستقبل اليوم زوار العاصمة بنصف الثمن احتفالا بـ30 يونيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة