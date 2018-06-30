الزراعة: منظومة جديدة لصادرات الخضر والفاكهة على 8 محاصيل بالموسم الجديد

كتب عز النوبى

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تطبيق المنظومة الجديدة على محاصيل الخضر والفاكهة وخاصة المساحات الكبيرة التصديرية، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، وتنفيذ البرنامج القومى لتكويد المزارع، وذلك ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم بالفعل الانتهاء من المنظومة التصديرية الجديدة لمحصولى الجوافة والرمان لتنضم إلى الفراولة والعنب والفلفل، مؤكدًا أن تطبيق المنظومة الجديدة للرمان مع بدء الموسم التصدير الجديد، حيث تعتمد الضوابط بتطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة وتقليل حالات الرفض، والتوسع فى فتح أسواق جديدة للتصدير.

وأضاف "العطار"، أن تطبيق منظومة التصديرية الجديدة للجوافة والرمان يأتى ضمن رؤية وزارة الزراعة للتوسع فى الصادرات الزراعية الطازجة، وزيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، لضمان جودة المنتجات وفقًا لهذه القواعد، مشيرًا إلى أن تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

ووفقًا لتقرير الخدمات الزراعية، أن ملامح المنظومة الجديدة لتصدير الرمان والجوافة تشمل عدة خطوات أولها مطابقة المزرعة لاشتراطات المنظومة وفقًا للقرار الوزارى المشترك لوزيرى الصناعة والتجارة والزراعة رقم 670 ثم سحب عينات عشوائية للمحصول المراد تصديره، يليها تحليل العينات من الرمان أو الجوافة بالمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات، على أن تعتمد المزرعة وتحدد محطة التعبئة التى سيتم التجهيز بها، وتكون الرسالة صنفًا واحدًا والتأكد من مطابقتها للضوابط واشتراطات التصدير.

ويؤكد التقرير، إن مصر تطبيق منظومة الصادرات الزراعية على جميع المنتجات التصديرية الزراعية حسب المعايير التصديرية، وفقا لاتفاقات دولية تراعى النسب المسموح بها دوليا من متبقيات المبيدات كأحد أركان جودة وسلامة المحاصيل الزراعية، كما يجرى حاليا دراسة ضم صادرات "الموالح والبطاطس والبصل وخضوعها لمنظومة الصادرات الزراعية وفقا للقرار الوزارى المشترك لوزيرى التجارة والصناعة والزراعة رقم 670 لسنة 2017، يساهم فى رفع جودة المنتجات الزراعية المصدرة إلى الخارج، وفتح أسواق جديدة للمحاصيل التصديرية.

فيما أكدت مصادر بوزارة الزراعة، شاركت فى اللقاء الأخير الذى جمع بين مستوردى الخضر والفاكهة الصينية، وشئون الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، بإعداد منظومة لصادرات المانجو المصرية الموسم التصديرى الجديد بعد تقدم الشركات الصينى لأول مرة بطلبات رسمية للجانب المصرى لبدء تصدير المحصول، وفتح أسواق جديدة وفقًا لبرتوكول التعاون المشترك بين سلطات الحجر الزراعى بين البلدين .

وأكد تقرير للإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، أن إجمالى المساحة المنزرعة بالجوافة والرمان فى مصر تصل إلى تقترب من 117 ألف فدان، بإجمالى إنتاجية تتجاوز 721 ألف طن سنويًا من المنتجات الطازجة، وإجمالى المساحة الكلية المنزرعة بالجوافة فى مصر تصل إلى 37 ألفًا و343 فدانًا، بإنتاج يصل إلى 339 ألفا و520 طنا، منها مساحة 31 ألفا و77 فدانا بالدلتا ووادى النيل تنتج 301 ألف و483 طنًا، بمتوسط إنتاجية 10.8 طن، وتصل مساحة الأراضى المنزرعة بالجوافة فى الأراضى الجديدة إلى 6266 فدانا، بإجمالى 38 ألف طن، بمتوسط إنتاجية تصل إلى 7.7 طن للفدان بالأراضى المستصلحة.

وأضاف التقرير، أن إجمالى المساحات المنزرعة بالرمان داخل الدلتا والأراضى الجديدة تصل إلى 79 ألفًا و40 فدانًا، بإنتاجية تصل إلى 382 ألفًا و587 طنًا، بمتوسط إنتاجية 8 أطنان للفدان، منها 60 ألفا و 646 فدانا بالأراضى الجديدة تنتج 241 ألفًا و367 طنًا بمتوسط إنتاجية يصل إلى 7.4 طنًا للفدان، وتصل المساحات المنزرعة بالرمان داخل الدلتا إلى 18 ألفًا و394 فدانًا بإجمالى إنتاجية يصل إلى 141 ألفًا و 220 طنًا، بمتوسط إنتاجية 11.5 طن للفدان.

قال الدكتور أشرف المرصفى، مدير المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه فى إطار خطة تطوير المعمل وزيادة قدراته الاستيعابية، ولتقليل الوقت اللازم لتحليل عينات الشحنات المصدر تقرر تقليل ساعات عدد التحليل من 72 ساعة إلى 48 ساعة، وذلك بعد زيادة عدد أجهزة المعمل المتقدمة لزياد الصادرات للموسم التصديرى الجديد وخاصة لمحاصيل "العنب والمانجو، والبطيخ والخوخ، والفلفل، والفصوليا، والمشمش"، والتيسير على المصدرين والمستوردين، وضمان عدم تأخر الشحنات والرسائل المصدرة إلى الخارج، ووصولها فى مواعيدها المقررة، موضحًا أن المعمل يعمل على نفاذ المنتجات المصرية بصورة جيدة للأسواق الدولية وفقًا للمعايير التى تطلبها مختلف الأسواق الدولية.

كما بدأت وزارة الزراعة، تفعيل منظومة تطبيق أول برنامج قومى لأول مرة لتكويد مزارع الإنتاج للمحاصيل البستانية من الخضراوات والفاكهة، لتوعيد معايير تداول الإنتاج لأغراض الاستهلاك والتصدير إلى الخارج، حيث تستهدف المنظومة حماية المستهلك المصرى وإنتاج سلع غذائية بجودة عالية وفقا للمعايير الدولية والمصرية لتداول المنتجات الزراعية وزيادة الصادرات الزراعية، وتشمل المنظومة تكويد المزارع وترقيم بيانات مزارع الإنتاج الزراعى خلال جميع الممارسات الزراعية لمراحل الانتاج بدءا من الاعداد للزراعة وحتى تداول المحصول حتى الجنى والحصاد مرورًا بتطبيقات الاستخدام الآمن للمبيدات، بالإضافة إلى وضع منظومة تصديرية جديدة للمانجو .

قال محسن البلتاجى رئيس جمعية "هيا" لتنمية وتطوير الصادرات البستانية، إن فتح تصدير العنب إلى الصين يأتى نتيجة تطبيق منظـومة متكاملة لصادرات العنب المصرى تتمثل فى تسجيل مزارع العنب التى ترغب فى تصدير العنب لدول الاتحاد الأوروبى وآسيا وأمريكا، وتم وضع عدد من الاشتراطات الواجب توافرها فى هذه المزارع؛ أهمها ضرورة وجود سجلات لرش المبيدات توضح (المبيدات المستخدمة والتى يجب أن تكون ضمن المبيدات المصرح بها من وزارة الزراعة المصرية وطرق الرش المتبعة والتأكد من مراعاة فترة الآمان قبل الحصاد ومعايرة أجهزة الرش وغسلها عقب عمليات الرش، وضرورة تطبيق برامج مكافحة فعالة لمكافحة الآفات الزراعية. خاصة ذباب الخوخ والفاكهة.

وأشار "البلتاجى"، إلى أن آليات الرقابة على تصدير العنب تشمل التحليل الدورى للمزرعة قبل التصدير، من خلال تطبيق عدة اشتراطات يجب توافرها فى محطات تعبئة العنب تضمن سلامة المنتج أثناء التعبئة للتصدير، ويتم منح المزارع المعتمدة ومحطات التعبئة أكـواد،يتم وضعها على مسـتندات الفحص والعبوات المصدرة لسهولة عمليات التتبع فى حالة رفض أى شحنة، وتشمل إجراءات التصدير اشتراط حصول المزرعة على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة GLOBALGAP وحصول محطة التعبئة أحد شهادات الجودة المعتمدة دوليا والخاصة بالمحطات مثل (BRC – ISO 2200)".