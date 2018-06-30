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الزراعة: توفير مليون طن أسمدة بالجمعيات للمحصول الصيفى.. ولا توجد أزمات

السبت، 30 يونيو 2018 09:00 ص
الزراعة: توفير مليون طن أسمدة بالجمعيات للمحصول الصيفى.. ولا توجد أزمات الأسمدة - أرشيفية
كتب عز النوبى
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قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إن آخر تقرير لشئون المديريات الزراعية، بشأن توفير الأسمدة للزراعات الصيفية، يوضح توفير مليون طن أسمدة بمخازن الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية منذ بداية الموسم الزراعى الصيفى وحتى الآن، وجارى توريد حصص الأسمدة المتفق عليها من قبل الشركات المنتجة لتغطية احتياجات السوق المحلى.

 

وأضاف رئيس قطاع الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بناءً على تكليفات الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، ومديريات الزراعة بجميع محافظات الجمهورية بمواصلة صرف الاسمدة الصيفية وحل اى عوائق تواجه المزارعين، والمتابعة الدورية فى توزيع الأسمدة الأزوتية، وضمان وصولها للمزارعين بالكميات المحددة وفى التوقيتات المناسبة، فضلاً عن إحكام أعمال الرقابة والمتابعة لهذه المنظومة، مؤكدًا أنه لا توجد أزمات فى توريد أو نقص الأسمدة بالجمعيات الزراعية.

 

وأضاف "الشناوى"، أن اللجنة التنسيقية للأسمدة تجتمع دوريًا مع الشركات المنتجة للأسمدة، لمراجعة حصصها الشهرية الموردة لوزارة الزراعة والمتفق عليها منذ بداية الموسم الزراعى الصيفى، مشيرًا إلى أن هناك لجانًا مشكلة لمتابعة شحن الأسمدة من بداية خروج المقررات من المصانع وحتى وصولها إلى الجمعيات، وتنفيذ قواعد توزيع الأسمدة الصيفية، من خلال لجان فنية ورقابية مشكلة لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط.


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