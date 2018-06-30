الداخلية تضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

كتب ــ محمود عبد الراضى

وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية، بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى، بمديريات الأمن والإدارة العامة، لشرطة الكهرباء، لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 10537قضية وتنفيذ 826 حكما.

جاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المخالفات، وجرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات المقررة فى القضايا وتطبيق القواعد القانونية ذات الصلة بكل حسم.

وكثف قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء الحملات لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين لما لها من تأثير مباشر على الدخل القومي.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 10537 قضية متنوعة، بينها 10516 قضية سرقة تيار، و21 قضية مخالفة شروط التعاقد، وفى مجال تحصيل غرامات " سرقات تيار ، مخالفة شروط تعاقد " تم تحصيل 13578غرامة متنوعة، بينها 13571 غرامة سرقة تيار كهربائى، و7 مخالفات شروط تعاقد، وفى مجال تنفيذ الأحكام "سرقات التيار الكهربائى"، تم تنفيذ 826 حكم حبس جزئى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.