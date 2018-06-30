الحكومة اليمنية: القوات مستعدة لتحرير الحديدة وبقية الأراضى اليمنية

كتب أيمن رمضان

أكدت الحكومة اليمنية استعداد قواتها لتحرير محافظة الحديدة وبقية الأراضى اليمنية، مستنكرة التعنت المتعمد من قبل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران إزاء القبول بالحلول السياسية الممكنة.

وأضافت الحكومة اليمنية فى بيان لها منذ قليل، أن الحل السياسى فى اليمن يجب أن يقوم على المرجعيات الأساسية وهى المبادرة الخليجية وآلياتها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى وقرارات مجلس الأمن وبصورة خاصة القرار رقم 2216.

وعبرت الحكومة اليمنية عن بالغ قلقها من مواصلة ميليشيا الحوثى الإرهابية مخالفة القرارات الأممية وانتهاك القوانين والأعراف الدولية.