الجيش اليمنى يقترب من مركز التحيتا جنوبى الحديدة ويلقى القبض على 12 حوثيا

عدن (أ ش أ)

تواصل قوات الجيش اليمنى بمساندة قوات التحالف العربى، اليوم السبت، عمليات تمشيط واسعة للمناطق الشرقية لمديريات التحيتا وبيت الفقيه والدريهمى بمحافظة الحديدة.

وقال مصدر ميدانى يمنى -فى تصريح نقله الموقع الرسمى للجيش اليمنى سبتمبر نت، إن "معارك عنيفة تركزت فى المزارع والمناطق المستوية فى السويق والمغرس والمدمن، لتتوسع المعارك فى العمق بتجاه مركز مديرية التحيتا"، مضيفا أن قوات الجيش تقدمت أكثر من 30 كلم فى التحيتا.

وأشار المصدر إلى أن المعارك أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيا الحوثية، علاوة على أسر 12 آخرين، مضيفا أن مقاتلات التحالف العربى شنت غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات المليشيا الحوثية على امتداد الساحل الغربى، كما استهدفت بغاراتها الجوية تعزيزات للمليشيا شمالى منطقة حيس قتل فيها 20 حوثيا، ودمرت ثلاثة أطقم عسكرية.