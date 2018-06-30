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الجيش اليمنى يشن هجوما على ميليشيا الحوثى فى تعز

السبت، 30 يونيو 2018 01:12 م
الجيش اليمنى يشن هجوما على ميليشيا الحوثى فى تعز الجيش اليمنى
عدن (أ ش أ)
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شنت قوات الجيش اليمنى، اليوم السبت، هجوماً عنيفاً على ميليشيا الحوثى الانقلابية المتمركزة فى المرتفعات الجبلية جنوبى الراهدة بمحافظة تعز، وفى الوادى الذى يفصل مدخل مدينة الراهدة عن منطقة بيت حاميم.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن الناطق باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب قوله، "إن قوات الجيش اليمنى فى جبهة الشريجة - الراهدة وبإشراف مباشر من قبل قائد المنطقة العسكرية الرابعة قائد اللواء الثانى مشاه حزم، نفذوا هجوما من محاور ثلاثة على مواقع الميليشيا الحوثية فى المرتفعات الجبلية المحيطة بالخط العام الرابط بين الشريجة وبيت حاميم من جهة الراهدة جنوب شرق تعز".

وأضاف النقيب أن عددا من عناصر الميليشيا قُتلواٍ، كانوا يتخفون داخل خنادق صخرية وترابية فى تبة النهدين والسلسلة الجبلية الممتدة من شرق بيت حاميم إلى مدخل مدينة الراهدة، مشيرا إلى أن هجوم قوات الجيش اعتمد على تضييق الخناق على الميليشيا الحوثية فى المنطقة المتاخمة للراهدة وذلك فى إطار العملية العسكرية التى انطلقت الأسبوع الماضى فى مختلف جبهات لحج ذات الصلة لفك الحصار عن تعز.

 


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