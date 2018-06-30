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الجيش السورى يسيطر على أكثر من 50% من محافظة درعا

السبت، 30 يونيو 2018 04:25 م
الجيش السورى يسيطر على أكثر من 50% من محافظة درعا قصف الجيش السورى
دمشق (أ ش أ)
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أفاد ناشطون سوريون بأن قوات الجيش السورى سيطرت على أكثر من 50% من محافظة درعا؛ وذلك من قبضة فصائل المعارضة.

وأشار الناشطون - وفقا لقناة الحرة الأمريكية، إلى أن قوات النظام تمكنت من السيطرة على أكثر من 20% من محافظة درعا خلال 11 يوما عبر المصالحات التى حقق النظام فيها السيطرة على 32 قرية وبلدة، الأمر الذى أدى إلى زيادة السيطرة على المساحة فى درعا لتصبح أكثر من 50%.

وكان مفاوضون من المعارضة السورية قد أفادوا، فى وقت سابق اليوم، بأن المعارضة بدأت مفاوضات مع روسيا بشأن اتفاق لاستعادة سيادة الدولة على أجزاء يسيطر عليها مقاتلو المعارضة فى محافظة درعا بجنوب غرب البلاد، وتسليم السلاح السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف والدخول فى تسويات.

 


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