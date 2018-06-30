الجيش السورى يدمر تجمعات وخطوط إمداد لمسلحى جبهة النصرة فى درعا

دمشق (أ ش أ)

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن وحدات من الجيش السورى نفذت ضربات نوعية ضد تجمعات وخطوط إمداد للتنظيمات المسلحة فى محيط الجمرك القديم وريف درعا الشمالى الشرقى وذلك فى إطار عملياتها لإنهاء الوجود الإرهابى فيها.

وذكرت "سانا" اليوم السبت، بأن وحدة من الجيش وجهت رمايات مركزة على مواقع انتشار مسلحى تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات المرتبطة به فى محيط منطقة (الجمرك القديم)، ما أسفر عن سقوط العديد من المسلحين ما بين قتيل ومصاب، وتدمير تحصينات ودشم أقاموها فى الأراضى الزراعية.

وفى الريف الشمالى الشرقى لدرعا، واصلت وحدات الجيش السورى عملياتها المكثفة على تجمعات وأوكار تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات التابعة له فى بلدات الغارية الغربية والكرك الشرقى والمسيفرة، ما أسفر عن وقوع إصابات مباشرة فى صفوف المسلحين.

وكان الجيش السورى قد استعاد، أمس الجمعة، السيطرة على قرى وبلدات (الحراك) و(رخم) و(الصورة) و(علما) و(المليحة الغربية) و(المليحة الشرقية) شمال شرق مدينة درعا بعد عمليات مركزة على أوكار المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم "جبهة النصرة"، أسفرت عن مقتل عدد من الارهابيين وفرار الباقين تاركين أسلحتهم وذخيرتهم.