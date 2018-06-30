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التعليم: 307 طلاب حصلوا على الدرجة النهائية بعينة الكيمياء العشوائية

السبت، 30 يونيو 2018 03:26 م
التعليم: 307 طلاب حصلوا على الدرجة النهائية بعينة الكيمياء العشوائية الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أجرى  الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، اليوم السبت، زيارة ميدانية للجان تقدير مادة الكيمياء (عربى - لغات) بقطاع القاهرة (ب) تفقد خلالها سير أعمال التقدير واطمأن بنفسه على التزام لجان التقدير بتنفيذ الملاحظات التى تم اعتمادها بنموذج إجابة مادة الكيمياء باللغة العربية، وكذلك تنفيذ تلك التعليمات على نموذج الإجابة باللغة الأجنبية (تراجم).
 
وعقب الزيارة الميدانية للجان تقدير مادة الكيمياء (عربى - لغات) بقطاع القاهرة (ب)، أعلن حجازى أن المؤشرات المبدئية لتقدير أوراق العينة العشوائية قد أوضحت أن عدد أوراق إجابة الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية (307) ورقة من إجمالى أوراق إجابة العينة العشوائية، وأن أكثر من نسبة (25%) من إجمالى أوراق العينة حصل على نسبة من 90%- أقل من 100% وعليه فلن يتم إضافة أى تعديلات على ما تم إعلانه قبل تقدير أوراق العينة، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة العشوائية بمجرد الانتهاء منها.
 
رافق حجازى خلال الزيارة، خالد عبد الحكم مدير عام الامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، وأعضاء الهيئة الفنية واضعى أسئلة الامتحان، ويسرى سويرس مدير عام تنمية مادة العلوم، والأستاذ ماهر عبد الرحمن رئيس لجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (ب)، وأحمد أسامة رئيس لجنة الإدارة بقطاع القاهرة.
 
 والتقى حجازى بمشرف عام التقدير بالقطاع ومجموعة من المقدرين واطمأن على سير أعمال التقدير وفق المعدلات المقررة لها، ووجه بضرورة توخى الدقة فى أعمال التقدير ومراعاة أن يحصل كل طالب على حقه كاملا.
 
وشدد حجازى على مشرفى تقدير مادة الكيمياء باللغة الأجنبية (تراجم) بمتابعة التزام مقدرى أوراق اللغات بما جاء من تعليمات لمقدرى المادة باللغة العربية.
 
وفى ضوء نتائج الاجتماع الطارئ الذى عقده حجازى اليوم مع أعضاء الهيئة الفنية ومدير عام تنمية المادة؛ لدراسة ومناقشة جميع الشكاوى الواردة من الطلاب، فقد تقرر الاكتفاء بما تم تضمينه من ملاحظات بنموذج الإجابة وعدم إضافة أى تعديلات أخرى بشأنه، نظرًا لعدم صحة ما ورد بباقى الشكاوى.
 
 

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