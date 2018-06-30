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التعليم: لا صحة لوجود أخطاء بنموذج إجابة الجغرافيا للثانوية العامة

السبت، 30 يونيو 2018 03:23 م
التعليم: لا صحة لوجود أخطاء بنموذج إجابة الجغرافيا للثانوية العامة الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات إنه بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى من وجود أخطاء بنموذج الإجابة بمادة الجغرافيا التى أدى الطلاب امتحانها يوم الخميس الموافق 28/6/2018، وذلك فيما يخص السؤال بما تفسر: " الحدود الجبلية من أقوى الحدود السياسية بين الدول" وكذا السؤال الخاص بالنتائج المترتبة على "عجز الاتحاد السوفيتى السابق عن تطوير نظم إنتاجه الاقتصادى".

 

تم التواصل مع أعضاء الهيئة الفنية واضعى أسئلة الامتحان، وفى ضوء التقرير الفنى المقدم من محمود عطية مدير عام تنمية مادة الدراسات الاجتماعية فقد تبين عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى هذا الصدد، وذلك على النحو التالى:

 

-  الإجابة الخاصة بسؤال الحدود الجبلية موجودة بالكتاب المدرسى بالصفحة رقم (28) والسؤال من الأسئلة المهارية التى تعتمد على قياس قدرة الطالب على الفهم والربط بين الجوانب الإيجابية للجبال واستخدامها كحدود سياسية، وأن السؤال مقرر له بنموذج الإجابة (درجة واحدة) ويحصل الطالب على تلك الدرجة كاملة حال ذكره لأى جانب إيجابى واحد منطقى من الجوانب العديدة الإيجابية، أو المميزات الخاصة باستخدام الجبال كحدود سياسية.

 

-  الإجابة الخاصة بسؤال حول عجز الاتحاد السوفيتى السابق عن تطوير نظم إنتاجه الاقتصادى موجودة بالصفحة رقم (103)، وتستكمل إجابته بالصفحة رقم (106) بالكتاب المدرسى والسؤال من الأسئلة المهارية التى تقيس قدرة الطالب على الاستنتاج والتحليل والربط بين الأحداث الاقتصادية والسياسية.

 

وعليه فقد قرر رضا حجازى أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى هاتين الجزئيتين هو كلام عارٍ تمام عن الصحة، وأكد على سلامة وصحة ما ورد بهما بنموذج الإجابة.

 


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