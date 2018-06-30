التعليم: كل التعديلات الخاصة بنموذج إجابة كيمياء الثانوية ينطبق على اللغات

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة أرسلت خطابا للكنترولات اليوم يتضمن كل التعديلات على نموذج إجابة امتحان الكيمياء لتطبيقها على نموذج الإجابة الخاص بأوراق الإجابة لطلاب اللغات.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن الأصل هو نموذج العربى ومن ثم فأى تعديل ينطبق على اللغات، مشدد على أن الوزارة ليست مجبرة على إجراء أى تعديل ولكن كل اللقاءات التى تتم مع مقدرى الدرجات واللجنة الفنية هدفها الوصول إلى إجابات بديلة لتحقيق مصلحة الطلاب، موضحا أن الوزارة تضع مصلحة أبنائها الطلاب فى المقدمة.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى غدا الأحد، ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.