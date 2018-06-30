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"التعليم" تفتح باب التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية لمدة شهر

السبت، 30 يونيو 2018 10:57 ص
"التعليم" تفتح باب التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية لمدة شهر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التظلمات لطلاب الدبلومات الفنية للتظلم على نتيجة الامتحان من اليوم، وحتى 30 يوليو المقبل.
 
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة فتحت اليوم باب التظلمات ويستمر حتى لمدة شهر وحتى 30 يوليو، موضحة أن غدا الأحد إجازة ومن ثم فاليوم تستقبل الكنترولات التظلمات، وتتوقف غدا ثم تستأنف مرة أخرى يوم الاثنين.
 
وأوضحت المصادر، أن فتح باب التظلمات يتم فى 20 كنترول على مستوى الجمهورية، حيث يتقدم الطالب بطلب تظلم فى المادة التى يرغب فى التظلم من نتيجتها بعد أن يسدد حوالة بقيمة 100 جنيه عن المادة الواحدة باسم حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية فى البنك الأهلى أو بنك مصر.
 
وأِشارت المصادر، إلى أنه  فى حال حصول الطالب على درجات يسترد هذا المبلغ وفى حالة عدم حصوله على درجات لن يسترد المائة جنيه، موضحة أن الطالب بعد أن يتقدم بتطلب يحدد له الكنترول يوم للإطلاع على كراسة الإجابة لفحصها ويحدد له يوم لتصحيح المادة من خلال لجنة مختلفة عن اللجنة التى صححت المادة فى أول مرة لها.
 
وأكدت المصادر يتم إبلاغ الإدارة العامة للامتحانات باسماء أعضاء اللجنة التى تقوم بتصحيح المادة، مضيفة أنه لا يتم إعادة تصحيح المادة من الأساس وإنما يتم إعادة النظر فى تجميع الدرجات أو جزئيات لم تصحح من الأساس أو يكتشف الطالب أن التجميع النهائى خطأ، مؤكدة يتم كتاب مراجعة كافة الملاحظات التى يدونها الطالب خلال إطلاعه على كراسة الإجابة.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم اعتمدت الخميس الماضى نتيجة الدبلومات الفنية 2018 فى جميع الشعب.
 
 
 
 
 
 
 

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