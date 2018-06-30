التعليم تحقق مع بعض واضعى "كيمياء وأحياء" الثانوية لسرعة توزيعهم نموذج الإجابة

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه تقرر إحالة بعض واضعى امتحان الكيمياء والأحياء إلى التحقيق، بسبب سرعة توزيع نموذج الإجابة على مقدرى الدرجات، دون انتظار حدوث تعديل فى النموذج من عدمه.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصرحات لـ"اليوم السابع"، أن اللقاء الذى يتم بين مستشار المادة ومقدرى الدرجات عقب كل امتحان هدفه الاستماع إلى أراء المقدرين ووجود إجابات بديلة من عدمه ولكن أعضاء اللجنتين تسرعتا فى توزيع نموذج الإجابة دون انتظار تعديلات النموذج.

ويذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى غدا الأحد ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.