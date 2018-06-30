التعليم العالى: مجلة جامعة القاهرة للبحوث التطبيقية الأعلى تأثيرا فى الدول العربية

كتب وائل ربيعى

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا قدمه نائبه لشئون الجامعات الدكتور عمرو عدلي، حول حصول مجلة جامعة القاهرة للبحوث التطبيقية علي أعلي معامل تأثير في مصر و الدول العربية و الإفريقية و الشرق الأوسط.

وأشار التقرير، إلى أن المجلة حققت العديد من الإنجازات في مجال البحث العلمي محلياً و دولياً، حيث تمت فهرسة المجلة في العديد من قواعد البيانات العالمية ومنها (Scopus) و (Google Scholar) و (PMC) واحتلت المجلة المركز السادس علي مستوي المجلات العلمية متعددة التخصصات في العالم بعد مجلتي (Science) و (Nature) وفقاً لترتيب (Cite score) عام 2017، كما احتلت المركز الأول علي مستوي المجلات العلمية متعددة التخصصات في الشرق الأوسط وفقاً لموقع (SC imago) في نفس العام كما حصدت المجلة عدد كبير من الاستشهادات، ففي عام 2016، حصدت المجلة 1345 استشهاداً وفي عام 2017، ارتفع عدد الاستشهادات ليصبح 1918 استشهادا، ًكما يزداد أيضاً عدد التنزيلات لمقالات المجلة كل عام، ففي عام 2017، بلغ عدد تنزيلات القارئين لمقالات المجلة 89,7032 تنزيلاً.

وأوضح التقرير أنه تم إدراج المجلة تحت قاعدة بيانات Emerging Sources Citation Index (ESCI) التابعة لمؤسسة Clarivate Analytics Thomson عام 2015، وفي ديسمبر 2017، وأُدرِجت المجلة تحت قاعدة بيانات Science Citation Index Expanded (SCIE) التابعة لنفس المؤسسة للحصول علي أول معامل تأثير (Impact Factor) لها. وصدر معامل تأثير المجلة في يونيو 2018 وقيمته "4.32" وهو رقم يوضح مكانة المجلة الكبيرة بين المجلات العلمية الدولية ويوضح أيضاً تقييم المؤسسات الدولية المختصة المذهل للمجلة مما يجعلها كيان مصري عالمي مُنافِس للكيانات الدولية في مجال نشر الأبحاث العلمية.

وأضاف التقرير أنه تم مؤخرا تصنيف المجلة في Elsevier رقم 6 (من 83 مجلة للتخصصات البينية ) بعد Nature & Science مما يعد إنجازا يحسب لمجتمع التعليم العالي و البحث العلمي الوطني.

جدير بالذكر ان مجلة الأبحاث المتقدمة (JAR) Journal of Advanced Research هي مجلة دولية متخصصة في العلوم الطبيعية والتطبيقية والمجلة العلمية الرسمية لجامعة القاهرة ، حيث صدر العدد الأول منها عام 2010 بالتعاون مع الناشر الدولي السيفير (Elsevier) وتهدف المجلة إلي نشر الأبحاث العلمية والمقالات المرجعية في العديد من التخصصات كالعلوم، الطب، الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، الصيدلة وعلم الدواء، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الطب البيطري، والزراعة. حيث تُصدِر المجلة 6 أعداد في السنة في أشهر (يناير، مارس، مايو، يوليو، سبتمبر ونوفمبر). يتولى رئاسة تحرير المجلة الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، و يشغل الدكتور عبد العاطي مصطفي عبد العاطي أستاذ علم الأدوية بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة منصب مدير تحرير المجلة، كما تضم هيئة التحرير نخبة من أساتذة جامعة القاهرة وباحثيها مثل الدكتور جمال عصمت نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، و الدكتور عمرو عدلي نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، وغيرهم من علماء جامعة القاهرة.