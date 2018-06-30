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التحرى عن النشاط الإجرامى لعاطلين تخصصا فى سرقة المواطنين بالمقطم

السبت، 30 يونيو 2018 02:00 ص
التحرى عن النشاط الإجرامى لعاطلين تخصصا فى سرقة المواطنين بالمقطم سرقة- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة المقطم والخليفة الجزئية برئاسة المستشار إسلام شكرى، رجال المباحث بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى للعاطلين تخصصا فى سرقة المواطنين بالإكراه، وبيان وجود ضحايا آخرين من عدمه. 

فيما أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المقطم بشارع المقطم القديم دائرة القسم، حيث سمعت القوة صوت استغاثة شخص، يدعى عمر.ح.م.ن. 20 سنة طالب، والذى أكد أنه حال سيره بمحل البلاغ استوقفه شخصان يستقلان دراجة بخارية " أدلى بأوصافهما التقريبية " واستوليا منه على مبلغ مالى 200 جنيه كرهاً عنه تحت تهديد سلاح أبيض "مطواة" ولاذا بالفرار.

وبتمشيط المنطقة وتتبع خط سير هروب المتهمين تم ضبطهما وتبين أنهما كلا من محمد.ا.ط.م. 24 سنة عاطل والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 8258 لسنة 2015 م المقطم "مخدرات"، وإسلام.ر.ع.ح.  20 سنة عاطل، حال استقلالهما الدراجة البخارية رقم ف س و 345 ماركة هوجن " قيادة الأول " وبحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه وسلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهما بسرقته بالإكراه، فتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق. 


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