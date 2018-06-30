التحالف العربى: دخول السفينة التركية لرصيف ميناء الصليف بعد تعرضها لهجوم الحوثيين

إيمان حنا

أكد التحالف العربى لدعم الشرعية باليمن دخول السفينة التركيه INCE INEBOLU لرصيف ميناء الصليف لتفريغ حمولتها من القمح، وكانت السفينة التركية تعرضت لهجوم إرهابى سابق من المليشيا الحوثية أثناء توجهها لميناء الصليف.

وأكد التحالف تقديم تسهيلات لإصلاح أضرار السفينة التركية بميناء جازان وإصدار تصاريح تفريغ حمولتها، وكان التحالف العربى الداعم للشرعية فى اليمن، قد أعلن اليوم عن تواجد عدد 6 سفن بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها، وعدد 8 سفن بالانتظار للدخول إلى الميناء.

وأضاف التحالف، أنه تم إحباط محاولة هجوم من المليشيا الحوثية بزوارق صيد مدنية بالبحر الأحمر، كما تم الاستيلاء على القوارب المعادية وتحمل رشاشا ثقيلا وعددا من الآر بي جي والصواريخ المحمولة، بالإضافة إلى منح تصريح لسفينة تحمل المشتقات النفطية لميناء الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.