"التحالف العربى": إحباط محاولة هجوم حوثية بزوارق صيد مدنية بميناء الحديدة

كتب ـ إبراهيم حسان

أعلن التحالف العربى الداعم للشرعية فى اليمن، عن تواجد عدد 6 سفن بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها، وعدد 8 سفن بالانتظار للدخول إلى الميناء.

وأضاف التحالف، وفق ما ذكرت فضائية سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أنه تم إحباط محاولة هجوم من المليشيا الحوثية بزوارق صيد مدنية بالبحر الأحمر، كما تم الاستيلاء على القوارب المعادية وتحمل رشاشا ثقيلا وعددا من الآر بي جي والصواريخ المحمولة، بالإضافة إلى منح تصريح لسفينة تحمل المشتقات النفطية لميناء الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.