البنتاجون يبحث سحب قواته المتمركزة فى ألمانيا وسط توتر بين ترامب وميركل

كتبت إنجى مجدى

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن أشخاص مطلعين قولهم إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تقوم بتقييم تكلفة وتأثير الانسحاب الواسع أو نقل القوات الأمريكية المتمركزة فى ألمانيا، وسط التوتر المتصاعد بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وبحسب الموقع الإلكترونى للصحيفة الأمريكية، اليوم السبت، فإن هذه الجهود تأتى فى أعقاب تعبير ترامب عن اهتمامه بسحب القوات، ذلك خلال لقاء عقد فى وقت سابق من العام الجارى مع مساعدين من البيت الأبيض وعسكريين.

ويقول المسئولون الذين تحدثوا للصحيفة شريطة عدم ذكر أسمائهم، إن الرئيس ترامب فوجئ بحجم الوجود الأمريكى الكبير، الذى يتضمن 35 ألف جندى فى الخدمة الفعلية، واشتكى من عدم مساهمة الدول الأخرى بشكل عادل فى الأمن المشترك أو النفقات الكافية للناتو.

وأثارت كلمة التقييم قلق المسئولين الأوروبيين الذين يحاولون تحديد ما إذا كان ترامب يعتزم بالفعل إعادة النظر فى نشر القوات الأمريكية أو ما إذا كان مجرد تكتيك تفاوضى قبل قمة حلف شمال الأطلنطى المقررة فى بروكسل، منتصف الشهر المقبل، حيث من المرجح مرة أخرى أن ينتقد ترامب حلفاء الولايات المتحدة بسبب ما يراه عدم الإنفاق الدفاعى الكافى.