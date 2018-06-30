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البابا تواضروس يطيب جسد الأنبا موسى الأسود فى عشية عيده بوادى النطرون

السبت، 30 يونيو 2018 09:16 م
البابا تواضروس يطيب جسد الأنبا موسى الأسود فى عشية عيده بوادى النطرون البابا تواضروس الثانى
سارة علام
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طيّب قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، جسد قديسى دير البراموس بوادى النطرون، الأنبا موسى الأسود والأنبا ايسيذوروس.

شارك فى طقس التطييب رؤساء أديرة وادى النطرون الثلاثة أصحاب النيافة الأنبا صرابامون (دير الأنبا بيشوي) والأنبا متاؤس (دير السريان) والأنبا ايسيذوروس (دير البراموس) كما شارك فى التطييب أيضًا أصحاب النيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة والأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية والأنبا مكارى الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية والأنبا ماركوس الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلى والأنبا اكليمندس الأسقف العام لكنائس ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر. والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس عين شمس والمطرية.

يذكر أن عيد القديس الأنبا موسى الأسود يحل غدا الأحد.

 


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