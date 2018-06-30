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الاتحاد الأوروبى يوجه "نداء اخيرا" إلى بريطانيا للتوصل إلى اتفاق حول "بريكست"

السبت، 30 يونيو 2018 02:10 ص
الاتحاد الأوروبى يوجه "نداء اخيرا" إلى بريطانيا للتوصل إلى اتفاق حول "بريكست" دونالد توسك رئيس المجلس الاوروبى
بروكسل (أ ف ب)
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وجه رئيس المجلس الاوروبى دونالد توسك، الجمعة "نداء اخيرا" إلى بريطانيا، لتوضيح ما تريده من بريكست، بعد تحذير الاتحاد الأوروبى، بأن الوقت بدأ ينفد وتسريعه استعداداته لاحتمال عدم التوصل الى اتفاق.

وفى قمة عقدوها فى بروكسل، أعرب قادة التكتل عن قلقهم ازاء عدم تحقيق تقدّم فى المفاوضات على بعد تسعة اشهر فقط من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى مارس 2019.

وفى مؤتمر صحفى فى ختام القمة قال توسك "امامنا عمل كثير والمهام الاصعب لم تحل بعد"، وتابع رئيس المجلس الاوروبى "إنه النداء الاخير لوضع الاوراق على الطاولة".

وتأمل بريطانيا فى التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الأوروبى ينظم خروجها من التكتل ويحدد الاطر المستقبلية للتجارة والشراكة الامنية، بحلول أكتوبر، الا ان المحادثات متوقفة عند مسألة حدود ايرلندا.

بدوره اعرب كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى فى ملف بريكست ميشال بارنييه عن امله فى ان تتضمن الوثيقة التى تعدها لندن والتى ستطرح خلال اسابيع "مقترحات واقعية وقابلة للتطبيق".

لكن بارنييه ذكّر بان الوقت بدأ ينفد وقال "نريد اتفاقا ونعمل من اجل ذلك، لكن الوقت قصير"، وقال الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون "لا يسعنا الانتظار وقتا اطول".

وشاركت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى فى اليوم الاول من القمة واقرت قبل مغادرتها فجر الجمعة اثر محادثات حول الهجرة استمرت طوال الليل بضرورة تسريع المفاوضات، وصرحت ماى لدى وصولها الى القمة انه "تم احراز تقدم جيد جدا" حتى الان.

 


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