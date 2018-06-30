video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 30 يونيو 2018 04:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الإندبندنت: سنودن يصف حكومة روسيا بالفاسدة رغم استضافتها له

السبت، 30 يونيو 2018 03:56 م
الإندبندنت: سنودن يصف حكومة روسيا بالفاسدة رغم استضافتها له إدوارد سنودن
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن إدوارد سنودن، الذى فر إلى روسيا بعد تسريب آلاف الوثائق من وكالة الأمن القومى الأمريكى، أن حكومة موسكو الحالية "فاسدة من نواح كثيرة".

وقال الموظف السابق فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) أن المواطنين يتمتعون بالدفء والذكاء لكنهم "يعارضون بشدة" سياسات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وأضاف سنودن البالغ من العمر 35 عاما لصحيفة "Suddeutsche Zeitung"  الألمانية "أعتقد أن الجمهور يشعر بالضعف. الروس ليسوا ساذجين، يعرفون أن التلفزيون الحكومى غير موثوق به. الحكومة الروسية فاسدة من نواح كثيرة، وهذا أمر يدركه الشعب الروسى."

وقال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن مسألة تسليم الموظف السابق فى الاستخبارات الأمريكية، إدوارد سنودن، للولايات المتحدة لم تناقش فى الكرملين

وقال لافروف فى حديثه لقناة "Channel4" البريطانية، الذى تم نشره أمس الجمعة، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين كان قد عبر عن موقفه من إدوارد سنودن منذ عدة سنوات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إدوارد سنودن ينشر مقابلة قديمة لزوكربيرج يعد بها بعدم بيع بيانات مستخدميه

إدواد سنودن يطلق تطبيقا جديدا يحول هواتف أندرويد القديمة لأدوات تجسس

الاندبندنت

ادوارد سنودن

بوتين

اخبار العالم

روسيا




لا تفوتك
فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة