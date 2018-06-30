الإندبندنت: سنودن يصف حكومة روسيا بالفاسدة رغم استضافتها له

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن إدوارد سنودن، الذى فر إلى روسيا بعد تسريب آلاف الوثائق من وكالة الأمن القومى الأمريكى، أن حكومة موسكو الحالية "فاسدة من نواح كثيرة".

وقال الموظف السابق فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) أن المواطنين يتمتعون بالدفء والذكاء لكنهم "يعارضون بشدة" سياسات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وأضاف سنودن البالغ من العمر 35 عاما لصحيفة "Suddeutsche Zeitung" الألمانية "أعتقد أن الجمهور يشعر بالضعف. الروس ليسوا ساذجين، يعرفون أن التلفزيون الحكومى غير موثوق به. الحكومة الروسية فاسدة من نواح كثيرة، وهذا أمر يدركه الشعب الروسى."

وقال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن مسألة تسليم الموظف السابق فى الاستخبارات الأمريكية، إدوارد سنودن، للولايات المتحدة لم تناقش فى الكرملين.

وقال لافروف فى حديثه لقناة "Channel4" البريطانية، الذى تم نشره أمس الجمعة، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين كان قد عبر عن موقفه من إدوارد سنودن منذ عدة سنوات.