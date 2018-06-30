الأمن العام يضبط تشكيلا عصابيا ارتكب 72 حادث سرقة بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضى ـ شريف الديب

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية فى ضبط 7 تشكيلات عصابية ضمت 21 متهما ارتكبوا 72 حادث سرقة متنوعة، فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها كشفاً ومنعاً وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية وملاحقة ذيولها من العناصر الإجرامية وكشف غموض الجرائم المجهولة.

وتمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية بالاشتراك مع وحدات مباحث المراكز والأقسام، من ضبط " 7 تشكيلات عصابية ضمت 21 متهما " 17عاطلا، 4 عمال، لـ17 منهم معلومات جنائية مسجلة " تخصصوا فى ارتكاب جرائم السرقات المتنوعة والدراجات النارية، اعترفوا بارتكابهم 72 حادثا "7 حوادث سرقات متنوعة، 65 حادث سرقة دراجات نارية" بدوائر أقسام ومراكز المديرية، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وما ارتكبوه من جرائم كل منهم على حده، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.