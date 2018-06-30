video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 30 يونيو 2018 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الأمن العام يضبط تشكيلا عصابيا ارتكب 72 حادث سرقة بالدقهلية

السبت، 30 يونيو 2018 01:01 م
الأمن العام يضبط تشكيلا عصابيا ارتكب 72 حادث سرقة بالدقهلية المضبوطات
كتب محمود عبد الراضى ـ شريف الديب
إضافة تعليق
نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية فى ضبط 7 تشكيلات عصابية ضمت 21 متهما ارتكبوا 72 حادث سرقة متنوعة، فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها كشفاً ومنعاً وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية وملاحقة ذيولها من العناصر الإجرامية وكشف غموض الجرائم المجهولة.
 
 
وتمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية بالاشتراك مع وحدات مباحث المراكز والأقسام، من ضبط " 7 تشكيلات عصابية ضمت 21 متهما " 17عاطلا، 4 عمال، لـ17 منهم معلومات جنائية مسجلة " تخصصوا فى ارتكاب جرائم السرقات المتنوعة والدراجات النارية، اعترفوا بارتكابهم 72 حادثا "7 حوادث سرقات متنوعة، 65 حادث سرقة دراجات نارية" بدوائر أقسام ومراكز المديرية، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات.
 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وما ارتكبوه من جرائم كل منهم على حده، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. سقوط صاحب شركة لتصنيعه المنظفات المغشوشة داخل شقة بالقطامية

عامل يستولى على مشغولات ذهيبة من مسكن صاحب شركة مقاولات بالقاهرة

سرقة

سطو مسلح

الدقهلية

جرائم السرقات

اخبار الحوادث

اخبار حوادث مصر

حوادث مصر




لا تفوتك
فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة