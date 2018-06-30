الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

وسط الدلتا 23 32

الإسكندرية 23 29

بلطيم 22 30

مطروح 21 28

السلوم 21 30

سيوة 22 35

بورسعيد 25 29

دمياط 24 29

العريش 21 30

رفح 20 29

الإسماعيلية 22 33

السويس 23 34

رأس سدر 24 33

نخل 18 32

نويبع 27 34

طابا 23 33

كاترين 19 33

الطور 25 32

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 27 36

مرسى علم 29 35

الفيوم 24 34

بنى سويف 24 34

المنيا 23 34

أسيوط 24 35

سوهاج 26 36

قنا 27 38

الأقصر 27 39

أسوان 28 39

أبوسمبل 28 37

الوادى الجديد 25 37

شلاتين 27 35

أبو رماد 26 34

رأس حدربة 27 33

حلايب 28 33

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 42

المدينة 32 46

الرياض 28 43

المنامة 31 37

أبوظبى 31 44

الدوحة 29 39

الكويت 32 47

دمشق 14 34

بيروت 22 28

عمان 16 31

القدس 17 27

غزة 21 29

بغداد 27 42

مسقط 31 35

صنعاء 16 28

الخرطوم 27 39

طرابلس 25 34

تونس 22 35

الجزائر 21 27

الرباط 16 24

نواكشوط 23 34

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 13 29

اسطنبول 21 27

إسلام آباد 26 34

نيودلهى 27 34

جاكرتا 24 33

بكين 23 36

كوالامبور 24 32

طوكيو 25 32

أثينا 21 30

روما 17 32

باريس 22 31

مدريد 16 30

برلين 11 22

لندن 17 26

مونتريال 22 32

موسكو 19 26

نيويورك 24 34

واشنطن 23 35