الأتوبيس النهرى يستقبل اليوم زوار العاصمة بنصف الثمن احتفالا بـ30 يونيو

يستقبل الأتوبيس النهرى بمحافظة القاهرة، اليوم السبت زواره، بنصف الثمن، حيث يخفض الأتوبيس تذاكر الدخول إلى 50% تزامنًا مع احتفالات المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

ووجه المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، بأن يتم رفع حالة الاستعداد بمراسى الأتوبيس النهرى، ومراجعة الاشتراطات الأمنية وشروط الحماية المدنية، وغلق المرسى حال التزاحم عليه حرصًا على سلامة المواطنين.

من جانبه، أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة استعدت جيدًا لاستقبال المواطنين ونقلهم خلال ذكرى الثورة، وكذلك مراجعة كافة شروط الأمان والحماية المدنية وفقًا لتوجيهات المحافظ.