احتفالا بذكرى 30 يونيو.. 10 معلومات تلخص أهم مشروعات الكهرباء خلال 5 سنوات

كتبت رحمة رمضان

حققت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، العديد من الإنجازات خلال الـ5 سنوات الماضية، التى تمكنت من خلالها من القضاء على أزمة انقطاع التيار الكهربائى تماما، علاوة على أن مصر أصبحت تملك أكبر وأحدث محطات العالم لتوليد الكهرباء سواء تقليدية أو شمسية أو رياح، واحتفالا بذكرة ثورة 30 يونيو يرصد "اليوم السابع" لقرائها أهم إنجازات وزارة الكهرباء فى 10 معلومات وهى كالآتى:

-1تمكنت وزارة الكهرباء من إضافة 25 ألف ميجا وات للشبكة القومية للكهرباء خلال الـ5 سنوات الماضية.

-2تطوير شبكة نقل الكهرباء بإضافة 2000 كيلو متر جهد 500 كيلو فولت للقضاء على مشاكل الانقطاعات بمحافظات الصعيد الناتجة عن انخفاض الجهد، و تبلغ تكلفة تطوير شبكة النقل 18 مليار جنيه وهو ما يعادل ضعفين ما تم خلال 60 عاما الماضيين.

-3تطوير شبكة توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية بتكلفة بلغت 24 مليار جنيه لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

-4الانتهاء من إنشاء أكبر و أحدث 3 محطات لتوليد الكهرباء بالعالم ببنى سويف و العاصمة الإدارية الجديدة و البرلس بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات و التى تنفذها شركة سيمنز الألمانية بتكلفة 6 مليار يورو.

-5الانتهاء من إنشاء أول محطة شمسية بقدرة 50 ميجا وات بمنطقة بنبان بأسوان التى تستوعب 40 محطة شمسية وهو الموقع الأكبر على مستوى العالم.

-6تفتح وزارة الكهرباء خلال الشهر المقبل أكبر محطة رياح بالعالم والأحدث بالشرق الأوسط بقدرة 580 ميجا وات بجبل الزيت.

-7توقيع العقود النهائية الخاصة بإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات.

-8البدء فى إجراءات إنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء من الفحم بقدرة 6 الآف ميجا وات بالحمراوين والتى تعد الأولى من نوعها بالشرق الأوسط.

-9البدء فى مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار من خلال مشروع الربط الكهربائى مع السودان بقدرة 300 ميجا وات كمرحلة أولى.

-10إنهاء جزء كبير من مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة من خلال تركيب 5 مليون 700 ألف عداد مسبوق الدفع ومن خلال التعاقد مع شركة مدنية لتسجيل قراءة العدادات.