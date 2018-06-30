احتفالات بدرعا بعد دخول الجيش السورى إلى المدينة - صور

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

احتفل مئات السوريين من سكان مدينة درعا، بنجاح الجيش العربى السورى، بدخول المدينة، وذلك بعد وصوله إلى بلدات "الكرك الشرقي"، و"الغارية الغربية" و"الغارية الشرقية" في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة درعا بعد تسليم المسلحين تلك البلدات.

كان الجيش السورى قد أطلق عملية عسكرية فى الجنوب السورى، حققوا خلالها تقدما وتمكنوا من السيطرة على عديد المناطق والبلدات بريف درعا، فيما قال مسؤول فى المعارضة إن الخطوط الأمامية لقوات المعارضة انهارت.



السوريون يحتفلون بدخول الجيش السورى مدينة درعا



العلم السورى يتصدر المشهد الاحتفالى



المواطنون السوريين يحتفلون بنجاحات الجيش السورى



السوريون يهتفون تحت راية العلم السورى



السوريون يحتفلون وسط ضباط الجيش



المواطنون يحتفلون فى درعا



مواطنو سوريا يحتفلون بالجيش السورى فى درعا