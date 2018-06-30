إيران تدعو الشركات الاجنبية إلى "عدم الرضوخ للتهديدات"

أ ف ب

دعت طهران، اليوم السبت، الشركات الاجنبية العاملة فى إيران إلى عدم الرضوخ "للتهديدات" الامريكية بفرض عقوبات عليها، وأعلنت بأنها تبحث مع مجموعتى تصنيع السيارات الفرنسيتين "بى اس اى" و"رينو"، فى سبل للإبقاء على نشاطاتهما فى البلاد.

وقال وزير الصناعة الإيرانى محمد شريعتمدارى، فى مؤتمر صحفى فى طهران، "على الشركات الاجنبية التى تعمل فى إيران عدم الرضوخ للتهديدات الامريكية ومواصلة نشاطاتها فى إيران".

وتابع الوزير المكلف أيضا بإدارة شؤون المناجم والتجارة "كل الشركات التى لا تفعل ذلك سنستبدلها، فهناك شركات اخرى مستعدة للاستثمار فى إيران".