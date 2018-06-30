إطلاق اسم لومومبا أحد ابطال استقلال الكونغو الديموقراطية على ساحة ببروكسل

بروكسل (أ ف ب)

تدشن العاصمة البلجيكية، السبت ساحة تحمل اسم باتريس لومومبا، أحد ابطال الاستقلال فى الكونغو البلجيكى السابق، الذى اغتيل فى ظروف غامضة فى 1961، فى مباردة رمزية حيال المهاجرين الكونغوليين فى بلجيكا.

وتطالب جمعيات لكونغوليين مقيمين فى الخارج منذ سنوات بهذا التكريم للرجل الذى كان بين يونيو وسبتمبر 1960 رئيس حكومة الكونغو الفتية المستقلة.

واختير المكان بالقرب من محطة المترو بورت دو نامور فى مدخل الحى الكونغولى فى بروكسل. وستبدأ مراسم اطلاق الاسم على الساحة عند الساعة 13,00 (11,00 ت ج)، بحضور افراد من عائلة الزعيم الكونغولى الذى اغتيل، كما تقول البلدية والجمعيات المنظمة للحدث.

واطلاق اسم باتريس لومومبا على مكان عام فى بلجيكا حدث غير مسبوق فى مدن تنتشر فيها اكثر فاكثر تمصيل الملك ليوبولد الثانى وغيره من "الابطال" البلجيكيين الذين "جلبوا الحضارة الى الكونغو".

ولومومبا الذى كان الاميركيون يعتبرونه مواليا للسوفيات ويثير قلق اوساط الاعمال البلجيكية، اغتيل فى 17 يناير 1961 فى اقليم كاتانغ بتواطؤ مفترض من وكالة الاستخبارات المركزية (سى آى ايه) وجهاز الاستخبارات البريطانى "ام آي6" وبلجيكا.