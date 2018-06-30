إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة لخلافات على أولوية المرور بالمنوفية

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة إثر نشوب مشاجرة حادة لخلافات على أولوية المرور بدائرة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بنشوب مشاجرة ومصابين دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة طرف أول " أ س م " طالب مصابا بجرح طعنى نافذ بالصدر، ونجل عمه " ا ج م " طالب مصابا بجرح قطعى بالظهر وطرف ثانى " م ر ش " ميكانيكى مصاباً بجرح قطعى بفروة الرأس، و" ج م ا " عامل، و" م ع ع " لم يستجوب " وجميعهم مقيمين دائرة المركز، تم نقل المصابين إلى مستشفى الشهداء المركز وتحويل الأول إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى.

وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط الطرفين وبحوزة الرابع سلاح أبيض "مطواة" وبسؤال الطرفين اتهم كل منهم الآخر بالتعدى بالضرب وإحداث ما به من إصابات لخلافات بسبب أولية المرور بالطريق وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.