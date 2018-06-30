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السبت، 30 يونيو 2018 12:55 م
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إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى نتيجة السرعة الزائدة بقنا

السبت، 30 يونيو 2018 11:56 ص
إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى نتيجة السرعة الزائدة بقنا حادث تصادم
قنا- وائل محمد
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أصيب 3 أشخاص، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ملاكي  أمام قرية الرواتب التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا بسبب السرعة الزائدة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تلقى اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا إخطارا من الرائد محمد مجدى الخطيب رئيس مباحث مركز أبوتشت، يفيد إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعى أمام قرية الرواتب بمركز أبوتشت شمال المحافظة، وتم الدفع بسيارتى إسعاف إلى موقع الحادث، ونقلهم إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.


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