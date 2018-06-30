إصابة عامل بجروح قطعية بسبب مشادة كلامية بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

أصيب عامل بجرح طعنى بسبب مشادة كلامية، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل من المستشفى الرئيسى الجامعى بوصول م.م.م، 36 سنة عامل مقيم مساكن الكيلو 21 دائرة قسم شرطة أول العامرية مصاب بجرح طعنى بالظهر وآخر بالناحية اليسرى من الصدر، وجرح قطعى بالوجه، وآخر بالرقبة "لا يمكن استجوابه".

وبالأنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المذكور وشقيق زوجته م.ر.س 34 سنة عامل، مقيم مساكن المتراس - دائرة القسم، بسبب وجود خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، مما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها.

وعلى الفور أمر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مساعد مدير أمن الإسكندرية بسرعة ضبطه، وبالفعل تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف وأضاف بتخلصه من السكين المستخدم، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 12095/2018 جنح قسم شرطة مينا البصل.